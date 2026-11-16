Koalícia chce znovu meniť 17. november, novinka by mala začať platiť 1. júla 2027
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TASR
dnes 16. novembra 2026 o 15:12
Čas čítania 1:11

Koalícia chce znovu meniť 17. november, novinka by mala začať platiť 1. júla 2027

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Koalícia chce znovu meniť 17. november, novinka by mala začať platiť 1. júla 2027
Zdroj: Archív TASR/Ivan Rychlo

Novelu predložili do parlamentu poslanci Smeru, Hlasu a SNS.

Koalícia chce, aby bol 17. november oficiálne aj Medzinárodným dňom študentstva. Zároveň má zostať Dňom boja za slobodu a demokraciu. Zmenu chce presadiť novelou zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili poslanci Marián Kéry (Smer-SD), Michal Bartek (Hlas-SD) a Roman Michelko (SNS).

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Predkladatelia pripomínajú, že v bývalom Československu bol 17. november do roku 1989 oficiálne uznávaný ako Medzinárodný deň študentstva. Začiatkom roka 1990 tento sviatok poslanci Federálneho zhromaždenia zrušili a nahradili ho pamätným Dňom boja za slobodu a demokraciu. Neskôr sa 17. november stal štátnym sviatkom aj na Slovensku, nie však oficiálne uznaným Medzinárodným dňom študentstva. Predkladatelia argumentujú: „Pritom vo viacerých demokratických krajinách je 17. november stále takto akceptovaný“. Úpravu schválili v roku 2019 aj poslanci Parlamentu Českej republiky.

Poslanci poukazujú aj na historické udalosti, kvôli ktorým by sa podľa nich mal 17. november sláviť aj ako Medzinárodný deň študentstva. Pripomenuli vtrhnutie gestapa na vysokoškolské internáty v Prahe a Brne a odvlečenie študentov do koncentračného tábora v noci zo 16. na 17. novembra 1939. Zároveň zatvorili všetky české vysoké školy, na ktorých študovalo aj mnoho Slovákov.

V tom období vznikala vo Francúzsku československá zahraničná armáda. Viac ako 200 študentov, ktorí unikli odvlečeniu do koncentračných táborov, sa rozhodlo odísť bojovať do zahraničia. Utekali cez Slovensko, kde im domáce obyvateľstvo nezištne pomáhalo. Bez tejto pomoci by sa podľa predkladateľov do československej zahraničnej armády nikdy nedostali.

Po príchode do Francúzska a neskôr po premiestnení do Anglicka sa títo študenti rozhodli burcovať svetovú verejnú mienku. Každoročne 17. novembra v Londýne organizovali veľkolepé študentské oslavy, na ktoré prichádzali pozdravné posolstvá od mnohých svetových štátnikov a politikov. S pomocou anglických študentov sa im v roku 1941 podarilo vyhlásiť v Londýne 17. november za Medzinárodný deň študentstva.

Ak parlament novelu schváli, účinnosť nadobudne 1. júla 2027.

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Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
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