Tento rok pôjde o historicky najvyšší počet prepustených väzňov.
Vietnam v piatok oznámil, že pred oslavami štátneho sviatku prepustí takmer 14 000 väzňov vrátane cudzincov. Pôjde o rekordný počet prepustených za jediný rok. Komunistická krajina často vyhlasuje amnestie pred výročiami dôležitých udalostí. V apríli pred 50. výročím pádu Saigonu prepustila viac ako 8 000 väzňov a teraz v utorok oslávi 80. výročie vyhlásenia nezávislosti. Pád francúzskej koloniálnej nadvlády si pripomenie sprievodom v hlavnom meste Hanoji.
Od pondelka úrady „udelia amnestiu 13.915 väzňom vo výkone trestu odňatia slobody“, uviedol na tlačovej konferencii Can Dinh Tai z prezidentskej kancelárie. Medzi prepustenými je 66 cudzincov z 18 rôznych národností vrátane Číny, Južnej Kórey, Spojených štátov a Austrálie.
Le Van Tuyen, námestník ministra verejnej bezpečnosti, povedal, že „celkový počet prepustených väzňov v tomto roku je najväčší v histórii.“ Ministerstvo verejnej bezpečnosti uviedlo, že vo Vietname si odpykávajú tresty viac ako 190 000 väzňov.
Väzni odsúdení za „pokus o zvrhnutie“ vlády alebo „terorizmus“ nie sú podľa vietnamských zákonov oprávnení na prepustenie. Od roku 2009 Vietnam prepustil približne 100 000 väzňov pred vypršaním trestu, ale politickí aktivisti medzi nimi nikdy neboli.