Európa platbami priamo odpovedá na dominanciu amerických kartových gigantov.
Európania budú môcť už tento rok posielať okamžité peňažné prevody blízkym do iných krajín kontinentu. Európska platobná iniciatíva (EPI) a Európska platobná aliancia (EuroPA) oznámili, že spájajú sily a ponúknu cezhraničné prevody medzi fyzickými osobami.
Obe konzorciá podpísali memorandum o porozumení, ktorým potvrdili úspešné dokončenie štúdie uskutočniteľnosti z júna minulého roka. Odborníci aktuálne pracujú na implementácii projektu. Nová služba umožní používateľom posielať peniaze priamo z účtu na účet prostredníctvom smartfónu, a to v priebehu niekoľkých sekúnd.
Najprv pre ľudí, neskôr pre obchody Aliancia spustí systém pre jednotlivcov vo veľkom rozsahu už tento rok. Obchodníci získajú prístup k službe v roku 2027, kedy ju budú môcť využívať pri fyzických nákupoch aj v e-shopoch.
„Táto koalícia už pokrýva spolu 13 európskych krajín a viac ako 130 miliónov potenciálnych používateľov,“ uviedol predseda Francúzskej bankovej federácie Daniel Baal na sociálnej sieti. Do koalície môžu vstúpiť všetky európske krajiny vrátane Švajčiarska či trhov mimo eurozóny.
Autonómia a digitálne euro Hoci iniciatíva, ktorá má konkurovať americkým gigantom Visa a Mastercard, čelila ťažkým začiatkom, nová aliancia posilňuje európsku autonómiu vo finančných prevodoch. Súbežne s týmto projektom pripravuje Európska centrálna banka (ECB) aj digitálne euro. Podľa odhadov ECB zavedie digitálnu verziu peňazí do konca tohto desaťročia.