Zákazku na tobogany na Kurinci rozdelili na tri časti, čím podľa súdu vylúčili konkurenciu.
Súd v Revúcej uznal primátora Rimavskej Soboty Jozefa Š. za vinného z machinácií pri verejnom obstarávaní. Súd mu vymeral peňažný trest 15-tisíc eur a päťročný zákaz pôsobenia v orgánoch územnej samosprávy.
Prípad sa týka výstavby toboganového komplexu v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda spred takmer desiatich rokov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajoba sa na mieste odvolala a prípad bude pokračovať na krajskom súde.
Podľa prvostupňového súdu primátor nezákonne rozdelil zákazku na výstavbu toboganového komplexu na Kurinci na tri menšie časti. Časť prác dostali mestské technické služby a zvyšok získali v podlimitných zákazkách dve firmy, ktoré ani neboli zapísané v registri partnerov verejného sektora. Súd konštatoval, že týmto postupom došlo k vylúčeniu riadnej hospodárskej súťaže. Primátor si v stredu rozsudok vypočuť neprišiel.
Právny zástupca Rastislav Urbáni tvrdí, že mestu nevznikla žiadna škoda, obžalobu považuje za nedôvodnú a so závermi súdu sa nestotožňuje. Samotný primátor, ktorý vedie mesto od roku 2010 a v októbrových voľbách získal vyše 56 percent hlasov, už v minulosti označil kauzu za politickú hru.
Prokurátor Matúš Sarvaš vysvetlil, že pri tomto hospodárskom trestnom čine nie je rozhodujúce, či mestu vznikla priama finančná škoda. Podstatné je, že rozdelením zákazky sa vybrané firmy dostali k majetkovému prospechu, ku ktorému by sa v riadnej veľkej súťaži s viacerými uchádzačmi nemuseli dostať.
Keďže obhajoba podala odvolanie, rozsudok nie je právoplatný a Jozef Š. zatiaľ zostáva vo funkcii primátora. O ďalšom osude prípadu rozhodne odvolací súd.