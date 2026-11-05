Gemer čelí masívnemu náporu nebezpečného infekčného ochorenia.
Ako potvrdila Adriana Strečková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, len v priebehu októbra pribudlo v okrese 110 nových prípadov. Celková bilancia od májového štartu epidémie tak v rimavskosobotskom okrese presiahla 250 infikovaných a v susednom okrese Revúca sa vyšplhala na 17 potvrdených ochorení.
Priebeh ochorenia si vo väčšine prípadov vyžiadal hospitalizáciu na infekčných oddeleniach. Lekársku starostlivosť na lôžku doteraz potrebovalo takmer 130 detských pacientov a bezmála 90 dospelých.
Najmasívnejší zásah zaznamenali priamo v okresnom meste Rimavská Sobota s viac ako 70 prípadmi, pričom takmer 50 z nich malo priamu epidemiologickú súvislosť so sídliskom na Dúžavskej ceste. Desiatky chorých hlásia aj obce Uzovská Panica a Rimavská Seč.
Upozornenie pre reťazce aj dopravu
Nákaza sa postupne rozšírila do vyše desiatky ďalších dedín v oboch okresoch vrátane Tornale, Jelšavy, Sásov či Držkoviec. Hygienici preto v dotknutých lokalitách zaviedli prísny režim – nariadili lekársky dohľad, očkovanie ľudí, ktorí prišli do priameho kontaktu s chorými, a celoplošnú dezinfekciu vnútorných priestorov.
Vzhľadom na to, že žltačka typu A patrí medzi vysoko nákazlivé infekcie prenášané najmä kontaktom a cez neumyté ruky, hygienici koordinujú kroky so samosprávami, terénnymi pracovníkmi v marginalizovaných komunitách aj so školami.
Zároveň adresovali oficiálne upozornenie veľkým potravinovým reťazcom a poskytovateľom autobusovej a železničnej dopravy, aby sprísnili hygienické štandardy a predišli ďalšiemu komunitnému šíreniu. Ochorenie sa spočiatku maskuje za bežnú virózu so zvýšenou teplotou, bolesťami svalov a brucha či tmavým močom, pričom typické zožltnutie pokožky a očí nastupuje až po niekoľkých dňoch.