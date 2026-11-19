Americký prezident označil ruského lídra za priateľa a vyhlásil, že ich rokovanie môže priniesť „veľa skvelých vecí“.
Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa na okraj summitu v Číne stretli na neplánovanom rokovaní za zatvorenými dverami, ktoré trvalo približne 40 minút. Schôdzka sa uskutočnila krátko pred historicky prvým trojstranným summitom lídrov USA, Ruska a Číny.
Trump pred rokovaním vyhlásil, že stretnutie môže priniesť „veľa skvelých vecí“. Putina označil za svojho priateľa, podal mu ruku a poklepal ho po ramene. Ruský prezident na jeho slová podľa médií reagoval iba úsmevom.
Na stretnutí sa zúčastnili aj ministri zahraničných vecí a financií oboch krajín. Trumpa a Putina ešte čaká oficiálne bilaterálne rokovanie, rovnako ako samostatná schôdzka Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.