Odborník odporúča rozdeliť mesačný rozpočet podľa jasných priorít a nepravidelné výživné nepoužívať na bežné účty.
Najväčšie finančné riziká pre jednorodičovské domácnosti sú výpadok príjmu, nepravidelné alebo žiadne výživné, neúmerne drahé bývanie a chýbajúca finančná rezerva. Upozorňuje na to odborník na osobné financie zo spoločnosti Partners Peter Gurecka, podľa ktorého preto musí byť rozpočet samoživiteľa prísnejší ako v bežnej domácnosti.
Pravidlo 40:40:15:5
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