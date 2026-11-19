Dodávky obnovia až po dokončení opravy.
Obyvatelia Novák, Zemianskych Kostolian a Bystričian v okrese Prievidza zostanú vo štvrtok, 19. novembra, od 8:30 bez pitnej vody. Dôvodom je oprava havárie na vodovodnom potrubí.
Odstávka sa dotkne celých troch samospráv, vrátane častí Vieska a Chalmová. Podľa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti došlo k poruche na dvoch miestach potrubia medzi Novákmi a Oslanmi. Dodávku vody obnovia až po odstránení havárie.
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