Zmení sa aj spôsob vyplácania peňazí.
Od januára 2027 sa na Slovensku zmení systém opatrovateľských príspevkov. Doterajší príspevok na opatrovanie nahradí nový príspevok na pomoc pri odkázanosti, ktorý môže dosiahnuť až 1 038,50 eura mesačne, upozornil na to portál Finsider.
Najväčšou zmenou je, že peniaze už nebude dostávať opatrovateľ, ale priamo osoba odkázaná na pomoc. Tá sa bude môcť rozhodnúť, či ich využije na starostlivosť od blízkeho človeka, domácu opatrovateľskú službu alebo napríklad denný stacionár.
Výška príspevku bude závisieť od stupňa odkázanosti
V najnižšom stupni pôjde o 236,50 eura, v najvyššom o 1 038,50 eura. Na neformálne opatrovanie bude možné v dvoch najvyšších stupňoch využiť 768,50 eura mesačne. Pri opatrovaní dieťaťa sa táto suma zvýši o ďalších 200 eur.
Novinkou bude aj možnosť striedania až troch opatrovateľov pri jednej osobe. Štát už nebude prihliadať na ich príjem, takže budú môcť popri opatrovaní pracovať aj na plný úväzok. Pre súčasných poberateľov príspevku bude platiť trojmesačné prechodné obdobie.