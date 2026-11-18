Čínske médiá odmietajú prirovnanie k Jalte 1945.
Čínske médiá označujú štvrtkové stretnutie prezidentov Číny, Spojených štátov a Ruska v čínskom Šen-čene za príležitosť posilniť strategickú stabilitu a obnoviť komunikáciu medzi veľmocami v čase rastúceho medzinárodného napätia. Zdôrazňujú jeho historický význam. Odmietajú však výklady, že by išlo o nové rozdelenie sveta na sféry vplyvu v duchu Jaltskej konferencie z roku 1945.
Čínsky prezident Si Ťin-pching sa má vo štvrtok 19. novembra v Šen-čene stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rokovanie bude na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Pôjde o prvé osobné trojstranné stretnutie najvyšších predstaviteľov týchto troch krajín. Podrobný program rokovania zatiaľ žiadna strana oficiálne nezverejnila.
Čínsky štátny denník Global Times v stredajšom článku označil výklad, ktorý stretnutie prirovnáva k „Jalta 2.0“, za prejav myslenia studenej vojny. Denník tvrdí, že takéto prirovnanie nesprávne prenáša historický model povojnového rozdelenia sfér vplyvu na súčasné medzinárodné vzťahy.
Peking odmieta tvrdenia, že by tri mocnosti mohli rozhodovať o osude ostatných krajín bez ich účasti. Namiesto toho zdôrazňuje multipolaritu, rešpektovanie záujmov jednotlivých štátov a potrebu medzinárodnej koordinácie.
Televízna stanica CGTN v analytickom článku zverejnenom v stredu na svojej webovej stránke píše, že význam stretnutia nemusí spočívať v konkrétnych dohodách. Za dôležitejšie považuje to, že sa predstavitelia troch najväčších mocností stretnú pri jednom rokovacom stole.
Podľa CGTN by summit mohol vytvoriť nový komunikačný kanál na riešenie strategických nezhôd a znižovanie rizika konfrontácie. Medzi možné témy zaraďuje otázku strategických zbraní, regionálnych konfliktov a regulácie nových technológií.
Pôvodná Jalta bolo stretnutie tzv. „Veľkej trojky“ (USA, ZSSR a Veľká Británia – Roosevelt, Stalin a Churchill) na konci 2. svetovej vojny. Tri najsilnejšie štáty si tam rozdelili povojnovú Európu a svet na sféry vplyvu, čo na desaťročia odštartovalo studenú vojnu.
O osude menších krajín vrátane vtedajšieho Československa či Poľska sa rozhodovalo princípom „o nás bez nás“ – bez ich prítomnosti pri stole.