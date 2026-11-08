Protestujúci požadujú zmeny v školstve a kritizujú policajné zásahy proti stredoškolákom.
Študenti a učitelia vo Francúzsku plánujú na utorok 10. novembra ďalší celoštátny štrajk. Chcú zvýšiť tlak na vládu a dosiahnuť konkrétne zmeny v školstve.
Odborové organizácie tvrdia, že vláda začína ustupovať, preto vyzývajú na pokračovanie protestov. Zároveň kritizujú policajné zásahy proti stredoškolákom, ktoré sa podľa nich dotkli aj zamestnancov škôl.
Francúzsko zároveň zažíva ďalšiu vlnu protivládnych demonštrácií, do ktorých sa zapája aj hnutie žltých viest. Organizátori očakávali v sobotu účasť 130-tisíc až 170-tisíc ľudí, z toho približne 60-tisíc v Paríži.
Polícia preto v hlavnom meste posilnila bezpečnostné opatrenia, najmä v okolí vládnych budov a Elyzejského paláca. Do sobotného dopoludnia vykonala na železničných staniciach v Paríži a okolí 847 kontrol.