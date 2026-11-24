Prezident sa obracia na parlament.
Prezident SR Peter Pellegrini opätovne vyzval Národnú radu (NR) SR na urýchlenú prípravu legislatívnych zmien, ktoré umožnia Ozbrojeným silám SR účinnejšie reagovať na bezpečnostné hrozby a chrániť vzdušný priestor Slovenska.
Poukázal pritom na nedávne narušenie vzdušného priestoru susedného Poľska a upozornil, že napriek predchádzajúcim prísľubom sa potrebný legislatívny proces na Slovensku dodnes nezačal.
Hlava štátu pripomenula, že potrebu legislatívnych zmien otvorila už začiatkom roka. „Pripomínam, že tu na pôde Prezidentského paláca som začiatkom roka inicioval okrúhly stôl koalície, opozície, aj velenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky, kde sme práve na žiadosť Ozbrojených síl Slovenskej republiky prezentovali akútnu potrebu upraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily mohli praktickejšie reagovať na prípadné hrozby, ktoré môžu z titulu vojenského konfliktu na Ukrajine predstavovať ohrozenie bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky a nášho vzdušného priestoru,“ zdôraznil Pellegrini.
Považovali to za prioritu, no s riešením neprišli
Podľa prezidenta SR vtedy predstavitelia koalície aj opozície deklarovali, že ide o prioritu, a dohodli sa na ďalšom postupe. „Po vojenskom cvičení, ktoré mali možnosť sledovať aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa oboznámili s nedostatkami súčasnej právnej úpravy, sa dohodlo, že parlament prevezme iniciatívu a v krátkom čase predstaví konkrétne legislatívne riešenie,“ pripomenula hlava štátu s tým, že príprava potrebnej legislatívy sa doposiaľ neposunula.
Prezident preto vyzval predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Richarda Glücka (Smer-SD) a poslanca Tomáša Valáška (PS), predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, aby sa posunuli v príprave legislatívy a začali riadny legislatívny proces v Národnej rade SR.
„Parlament by mal riešiť aktuálne problémy tejto krajiny,“ uzavrel Pellegrini a uviedol, že od oboch predsedov parlamentných výborov očakáva, že predstúpia pred verejnosť a informujú o ďalšom postupe.
„Progresívne Slovensko predložilo svoje návrhy ešte v lete. Keďže má ísť o spoločný návrh s koalíciou, od leta čakáme na návrh z dielne ministerstva obrany. Opakovane som ho urgoval, stále ho nemám,“ reagoval Valášek. Keby vláda podľa jeho slov venovala rovnakú pozornosť obrane Slovenskej republiky ako venuje ohýbaniu volebných zákonov, legislatíva k dronom mohla byť už dávno prijatá.