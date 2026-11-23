Pravdepodobnosť čerstvého snehu počas vianočného týždňa sa v strednej Európe pohybuje približne od 40 do 60 %.
Prvé predpovede na Vianoce 2026 naznačujú, že šanca na čerstvý sneh v strednej Európe sa pohybuje približne od 40 do 60 %. Podľa portálu iMeteo však najnovšie meteorologické modely očakávajú na väčšine európskeho kontinentu skôr miernejšiu zimu s menším množstvom snehu.
Vyššiu pravdepodobnosť sneženia počas vianočného týždňa od 20. do 26. decembra majú najmä Škandinávia, Alpy a východná Európa. V strednej Európe môže prevládať teplejšie počasie, ktoré by mohlo sťažiť vytvorenie a udržanie súvislej snehovej pokrývky.
Väčšia šanca na výraznejšie ochladenie a sneženie by mohla prísť v druhej polovici januára. Meteorologické modely totiž naznačujú možné zmeny v atmosfére, ktoré by mohli priniesť chladnejší vzduch aj do strednej Európy.
Ide však zatiaľ len o dlhodobé predpovede, ktoré sa môžu do Vianoc výrazne zmeniť.