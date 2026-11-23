Po škandále s údajnou čínskou špiónkou síce odstúpil, no predstavenstvo spoločnosti ho teraz jednomyseľne vrátilo do funkcie
Americká technologická spoločnosť Nvidia v pondelok opätovne vymenovala Jensena Huanga za svojho prezidenta a generálneho riaditeľa. Rozhodlo o tom jednomyseľne predstavenstvo spoločnosti. Huang z vedenia Nvidie odstúpil pred menej než dvoma týždňami pre aféru s údajnou čínskou špiónkou.
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