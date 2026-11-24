Za návrh hlasovalo 79 poslancov.
Slováci už nebudú môcť hlasovať zo zahraničia poštou. Poslanci Národnej rady SR v utorok schválili novelu zákona, podľa ktorej sa bude po novom hlasovať na zastupiteľských úradoch v zahraničí, napríklad na veľvyslanectvách či generálnych konzulátoch.
Za návrh hlasovalo 79 zo 150 prítomných poslancov, proti bolo 71.Parlament zároveň nepodporil návrhy SNS na zníženie počtu preferenčných hlasov zo štyroch na dva ani na zvýšenie hranice potrebnej na prekrúžkovanie sa vo voľbách.
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