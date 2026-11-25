Pozri si, prečo na ňu podávajú trestné oznámenie.
Na Líviu Pavlíkovú známu z projektu Kulturblog a okolia hnutia Republika podávajú trestné oznámenie kvôli videu, v ktorom sa pokúšala strieľať na dúhovú vlajku. V hre GTA hľadala aj Pride pochod.
Michal Sabo a Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska vo videu reagujú na konanie Lívie Pavlíkovej, ktorá sa vo svojom predchádzajúcom príspevku pokúšala strieľať na dúhovú vlajku v hre GTA. Kritiku následne zľahčovala ako „iba srandu“, pričom sa vysmievala aj z právnych expertov.
Na jej stranu sa postavil europoslanec Milan „Miňo“ Mazurek a spoločne novinárov, ktorí o kauze informovali, vulgárne označili za „bosorku a retardovaných“.
Predkladatelia oznámenia odkazujú, že sa na tom nesmejú, pretože takáto eskalácia – od „nevinného vtipu“ cez názor až po nezastaviteľnú nenávisť – už na Slovensku viedla k tragédii na Zámockej ulici, kde pred štyrmi rokmi prišli o život Matúš Horváth a Juraj Vankulič.