Doprava v hlavnom meste a okolí sa pripravuje na zásadnú novinku.
Dôležitou súčasťou diaľnice D4 sa stane tunel Karpaty, ktorého úlohou bude spojiť diaľnice D1 a D2 na ľavom brehu Dunaja a skrátiť cestovanie v smere západ – východ. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) prostredníctvom zverejnenej animácie na sociálnej sieti priblížila technické riešenie tejto náročnej stavby.
Tunel bude pozostávať z dvoch samostatných jednosmerných rúr a jeho razenie zabezpečí moderná technológia TBM – teda špeciálne tunelovacie stroje s plnoprofilovou raziacou hlavou, ktorá v tomto prípade dosiahne priemer až 12,5 metra.
Ešte pred ich spustením vybudujú stavbári stavebnú jamu zabezpečenú striekaným betónom, oceľovými sieťami a klincami, v priestore západného portálu oba stroje zmontujú a postupne ich zavedú do masívu. Po geologickej stránke pôjde o náročný úsek so štyrmi odlišnými typmi hornín – najdlhšia trasa povedie cez granitové horniny, ďalšie úseky cez premenené horniny, bridlice a vápence a takmer trojkilometrová časť prejde cez neogénne a silno zvetrané piesky.
Dvojitá ochrana rúr
Bezprostredne po vyrazení jednotlivých sekcií sa začne montáž prvej ochrannej vrstvy zo železobetónových prefabrikátov s vodotesnými spojmi, na ktorú nadviaže druhé, finálne ostenie vybavené izolačnou membránou.
Spodný priestor rúr vyhradia pre káblové trasy a horná časť bude slúžiť doprave – v každej rúre vzniknú dva štvormetrové jazdné pruhy, po oboch stranách metrové chodníky a prejazdná výška dosiahne 4,8 metra. Vetranie zabezpečí pozdĺžny systém v kombinácii s vetracími šachtami rozdeľujúcimi tunel na samostatné úseky.
Obrovské množstvo vyťaženej horniny odvedú z tunela pásové dopravníky na dočasné skládky, pričom NDS plánuje jej vhodnú časť po rozdrvení znova využiť pri stavbe násypov, zelených mostov či biokoridorov.
Samotná trasa D4 sa začne severovýchodne od Rače a severne od Vajnor, kde nadviaže na existujúci úsek D4 Jarovce – Ivanka sever, pričom východný portál vyústi pod východnými svahmi Vajnorskej hory a celý projekt počíta aj s napojením na rakúske diaľnice A6 a S8.