Lokálne môže v Bratislave napadnúť okolo 15 cm snehu, vo viacerých krajoch hrozí aj poľadovica.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok (26. 11.) výstrahy pred snežením pre väčšinu okresov Slovenska. Platia od polnoci, miestami od rána. Ak si v okrese Bratislava, vo štvrtok pre teba platí druhý stupeň výstrahy. Meteorológovia varujú aj pred poľadovicou.
V okrese Bratislava môže za 12 hodín lokálne, najmä v záhorskej a karpatskej časti mesta, napadnúť okolo 15 centimetrov snehu. „Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká“, píše SHMÚ. Výstraha platí celý štvrtok.
Prvý stupeň výstrahy pred snežením platí pre zvyšné časti Bratislavského kraja, celý Banskobystrický, Trenčiansky, Trnavský a Žilinský kraj, ako aj pre väčšinu okresov Nitrianskeho, Prešovského a Košického kraja. V týchto lokalitách má podľa meteorológov spadnúť nad desať centimetrov snehu.
S poľadovicou treba vo štvrtok rátať v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a taktiež v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske. Výstraha prvého stupňa tam platí po celý deň. Od poobedia ju SHMÚ vydal pre Banskobystrický a Košický kraj a okresy Humenné, Medzilaborce, Prešov, Snina a Vranov nad Topľou.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava, pohyb osôb, infraštruktúra“, dodal SHMÚ. Poľadovica podľa ústavu môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.