Solivarská ulica v Prešove je neprejazdná v oboch smeroch.
Na Solivarskej ulici v Prešove mal v stredu popoludní osobný automobil naraziť do skupiny ľudí na chodníku.
Stalo sa to krátko po 14:00. Vozidlo malo podľa polície do skupiny ľudí naraziť z doposiaľ nezistených príčin. Dopravu na mieste riadi polícia. „Vodičov žiadame, aby sa úseku vyhli a rešpektovali pokyny policajtov,“ hovoria policajti s tým, že bližšie informácie poskytnú, keď to situácia umožní. Auto vyletelo z cesty cez chodník až ku škole, zranili sa traja dospelí a dve deti.
Na mieste momentálne zasahuje šesť príslušníkov OR HaZZ v Prešove s dvomi kusmi techniky.
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