Polícia začala trestné stíhanie, ďalšie nebezpečenstvo nehrozí.
Päť žiakov jednej zo základných škôl v Trenčíne previezli v stredu dopoludnia do nemocnice po uvoľnení výparov z čistiaceho prostriedku. Žiaden z nich nie je v ohrození života, potvrdila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Podľa polície malo k uvoľneniu výparov dôjsť pri manipulácii zo strany zamestnanca školy.
„Operačný dôstojník na miesto bezodkladne vyslal policajné hliadky, ktoré udalosť preverili a potvrdili“, priblížila Klenková.
Podľa doterajších zistení v súčasnosti nehrozí žiadne ďalšie nebezpečenstvo.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčíne začal v súvislosti s udalosťou trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania prečinu všeobecného ohrozenia. Kvôli prebiehajúcim procesným úkonom polícia zatiaľ nemôže poskytnúť bližšie informácie.