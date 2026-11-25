Zelenskyj a Magyar ukázali nové vzťahy v praxi.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a maďarský premiér Péter Magyar v utorok 24. novembra 2026 odohrali priateľský volejbalový zápas na strednej škole v ukrajinskom Zakarpatsku. Neformálne stretnutie pod vysokou sieťou symbolizuje výrazné zlepšenie vzťahov medzi Kyjevom a Budapešťou po tom, čo sa v Maďarsku na jar vymenila vláda.
Obaja lídri navštívili gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v pohraničnom meste Berehovo (Lýceum Lajosa Kossutha), ktoré je centrom maďarskej kultúry v regióne. Zelenskyj a Magyar sa postavili na opačné strany ihriska a spolu s miestnymi študentmi odohrali krátky zápas, z ktorého maďarský premiér zverejnil aj video na svojich sociálnych sieťach. Magyar označil svoju cestu na Ukrajinu za historickú, keďže v Zakarpatsku žije približne 100-tisíc etnických Maďarov.
Práve práva maďarskej menšiny a jazykové zákony v školstve boli v minulosti hlavným dôvodom ostrých sporov medzi oboma krajinami. K prelomu došlo minulý mesiac, keď ukrajinský parlament schválil legislatívu rozširujúcu možnosti vzdelávania v jazykoch národnostných menšín. Budapešť následne stiahla svoje námietky proti otvoreniu ďalších prístupových kapitol Ukrajiny do Európskej únie. Odkedy Péter Magyar nastúpil do funkcie premiéra, zvolil voči Kyjevu podstatne ústretovejší prístup než jeho predchodca Viktor Orbán.