Cez víkend sa postupne vyjasní, no najmä v nočných hodinách teploty výrazne klesnú.
Po prvom výraznejšom snežení čaká Slovensko ďalšia zmena počasia. Cez víkend sa postupne vyjasní, no teploty, najmä v nočných hodinách, výrazne klesnú. V najchladnejších oblastiach môžu dosiahnuť aj menej ako -20 °C.
Ako informuje portál iMeteo.sk, už v priebehu noci z piatka na sobotu začne oblačnosť ustupovať. Od soboty bude na Slovensku prevažne jasno až polooblačno.
Denné teploty sa budú na severe pohybovať od -3 do +1 °C, na juhu dosiahnu 0 až +4 °C. Výrazne chladnejšie však budú noci.
V nižších polohách klesnú nočné teploty na -4 až -10 °C, na severe a v dolinách na -10 až -15 °C. V najchladnejších dolinách a kotlinách môžu klesnúť až pod -20 °C.
Mrazivé počasie by malo pokračovať minimálne do polovice budúceho týždňa. Okolo Mikuláša by sa mohlo vrátiť aj sneženie, predpovede sa však ešte môžu zmeniť.