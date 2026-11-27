Polícia však žiadny súvisiaci incident neeviduje.
Obyvateľov bratislavského Prievozu v noci zo štvrtka na piatok zobudili hlasné sirény. Ozývali sa približne o 1.30 h v okolí Hraničnej ulice. Obyvatelia sa následne na sociálnej sieti pýtali, čo sa v lokalite stalo.
Ako informuje portál TN live, alarm sa spustil v ohradenom areáli na Hraničnej ulici, kde developerská spoločnosť YIT Slovakia pripravuje rezidenčný projekt.
Dôvodom bolo podľa spoločnosti neoprávnené vniknutie cudzích osôb do objektu. Okolnosti incidentu aktuálne preveruje. Zároveň sa ospravedlnila obyvateľom za narušenie nočného pokoja.
Bratislavská krajská polícia uviedla, že incident neeviduje a v súvislosti s udalosťou nezaznamenala ani žiadne volania na tiesňovú linku 158.