Kokaín figuroval v 32 % prípadov, 38 % pacientov užilo viac drog naraz.
Nová analýza Agentúry EÚ pre drogy (EUDA) za rok 2025 ukázala, aké drogy posielajú Európanov na urgenty. Dáta zo 45 nemocníc (18 krajín EÚ + Nórsko) zachytili takmer 15-tisíc prípadov predávkovania a akútnej toxicity:
Kráľom pohotovostí je kokaín: Objavil sa v 32 % všetkých prípadov. Za ním nasleduje marihuana (24 %) a amfetamín (11 %). Do štatistík patria aj nesprávne užité lieky na predpis.
Na urgente skončia najmä tí, ktorí drogy kombinujú:
Len 39 % pacientov malo v sebe jednu látku.
Až 38 % skombinovalo viacero drog naraz a 23 % ich zapilo alkoholom.
Najčastejšia kombinácia je marihuana + kokaín + alkohol.
Pri ketamíne ho až 72 % ľudí zmixovalo s alkoholom alebo ďalšou drogou.
Až 72 % pacientov sú muži, špička je cez víkendy a dve tretiny z nich dovezie sanitka.
S jednou drogou (alebo s alkoholom) strávili pacienti v nemocnici v priemere 5 hodín, pri mixe aspoň dvoch drog to bolo 7 hodín.
Prečo je to v realite ešte horšie? Hlavná vedecká pracovníčka EUDA Isabelle Giraudonová pre Euronews pomenovala hlavný problém: „Užívanie viacerých látok súčasne je skôr pravidlom než výnimkou.“ Kombinovanie látok totiž spúšťa nepredvídateľné reakcie v tele a prudko zvyšuje riziko vážnych následkov. Treba si navyše uvedomiť, že tieto čísla sú len špičkou ľadovca – nerátajú ľudí, ktorí zomreli na predávkovanie, tých, ktorých ošetrili priamo na mieste, ani dlhodobé problémy ako infekcie či žltačku typu B. Ako sama Giraudonová hovorí, tieto údaje predstavujú iba časť reálnych škôd.