Chceš vlastný pozemok? Štát posiela do opätovnej dražby záhradu v Hornej Vsi pri Prievidzi s výmerou 1 882 m², ktorá je síce v tichej lokalite, no momentálne nemá prístup z verejnej cesty ani inžinierske siete. Vyvolávacia cena začína na 37 200 €, pričom na účasť musíš zložiť zálohu 18 600 €, no pozor – termín na jej úhradu končí už dnes, 25. novembra 2026. Samotná dražba prebehne 3. decembra 2026 o 10:00 na Daňovom úrade v Partizánskom (registrácia je od 8:15 do 9:00) a všetky oficiálne detaily nájdeš na webe Finančnej správy alebo v Obchodnom vestníku č. 208/2026.
Chceš vlastný pozemok? Štát posiela do opätovnej dražby záhradu v Hornej Vsi pri Prievidzi s výmerou 1 882 m², ktorá je síce v tichej lokalite, no momentálne nemá prístup z verejnej cesty ani inžinierske siete. Vyvolávacia cena začína na 37 200 €, pričom na účasť musíš zložiť zálohu 18 600 €, no pozor – termín na jej úhradu končí už dnes, 25. novembra 2026. Samotná dražba prebehne 3. decembra 2026 o 10:00 na Daňovom úrade v Partizánskom (registrácia je od 8:15 do 9:00) a všetky oficiálne detaily nájdeš na webe Finančnej správy alebo v Obchodnom vestníku č. 208/2026.