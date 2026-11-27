Domácnosti vykurujúce drevom alebo iným tuhým palivom zatiaľ do systému nepatria.
Štát plánuje pomáhať domácnostiam s nákladmi na energie aj v roku 2027. Na energopomoc vyčlenil 250 miliónov eur.
Pri elektrine a plyne sa pomoc prejaví priamo v zálohových faktúrach. Domácnosti napojené na centrálne vykurovanie dostanú energošeky dvakrát ročne.
Nárok na pomoc závisí od príjmu a počtu členov domácnosti. Pre jednotlivca platí mesačný príjmový limit 1 930 eur, pre jedného dospelého s dieťaťom 2 895 eur a pre dvojicu s jedným dieťaťom 4 246 eur.
Pri dôchodcoch sa však posudzuje čistý príjem, zatiaľ čo pri zamestnancoch hrubý. Seniori tak môžu získať pomoc aj pri vyššom čistom príjme než pracujúci.
Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej aktuálne poberá energopomoc 86 percent domácností. Štát očakáva, že tento podiel bude postupne klesať. Domácnosti vykurujúce drevom alebo iným tuhým palivom zatiaľ do systému pomoci nepatria.