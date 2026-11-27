Netradičný zásah sa skončil úspešne a na sociálnych sieťach vyvolal množstvo vtipných reakcií.
Hasiči v okrese Lučenec majú za sebou kuriózny zásah. Pomáhali žiakovi základnej školy, ktorému sa na prste zasekol očkový kľúč.
Po príchode na miesto zistili, že kľúč už nie je možné z prsta stiahnuť. Rozhodli sa ho preto odstrániť pomocou malej rozbrusovacej pílky.
Hasiči kľúč postupne rozbrusovali a priebežne chladili. Nakoniec sa im ho podarilo bezpečne odstrániť a žiakovi zachrániť prst.
Kuriózny zásah pobavil aj ľudí na sociálnych sieťach, ktorí pod príspevkom hasičov zanechali množstvo vtipných komentárov.
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