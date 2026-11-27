Novinka v aplikácii rieši meškajúce vlaky.
České dráhy práve predstavili vychytávku, o akej môžu slovenskí cestujúci len snívať. Kontrast medzi oboma dopravcami bije do očí.
České dráhy pridali do svojej appky Můj vlak novú funkciu Ověřit přípoj. Ak tvoj vlak mešká, jedným klikom priamo cez mobil požiadaš, aby ťa nadväzujúci spoj počkal, a odpoveď dostaneš spravidla ešte pred prestupom.
Zatiaľ čo v Česku riešia prestupy smart funkciou v appke, na Slovensku cestujúci v ZSSK bojujú so základným prežitím na koľajniciach – od každodenných desiatok minút meškania a odrieknutých spojov pre nedostatok rušňovodičov až po zastarané vozne bez klímy, nefunkčné toalety a občasné požiare rušňov či vykoľajenia.
Aplikácia Ideme vlakom od ZSSK síce zobrazuje polohu vlaku a meškanie, no možnosť aktívne si cez mobil vyklikať čakanie prípoja na Slovensku neexistuje – cestujúci sa tak pri prestupoch musia spoliehať len na šťastie alebo osobný dohovor so sprievodcom.
V slovenskej apke si tak zabezpečíš nákup jednorazových, traťových aj skupinových lístkov (vrátane lístkov pre psa či bicykel), platbu kreditom s 5 % bonusom a online vrátenie lístka bez sankcií.
Od roku 2026 si v aplikácii vieš vytvoriť a preukázať sa elektronickým preukazom ZSSK (vrátane novej univerzálnej ZSSK Vlakovej karty zavedenej od júla 2026), takže nemusíš nosiť papierovú kartičku na bezplatné alebo zľavnené cestovanie.
Appka ukazuje predpokladanú obsadenosť vlaku, aktuálne radenie vozňov (aby si vedel, kde na nástupišti stáť) a posiela upozornenia na mimoriadne udalosti či výluky na trati.
Pri expresoch a rýchlikoch umožňuje nákup miestenky, výber tichej zóny, dámskeho kupé či garanciu smeru sedenia.