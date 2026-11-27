O konečnej výške pôžičky sa bude rokovať v decembri.
Slovensko sa nezapojí do plánovanej pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu na rok 2027, ktorej výška sa predbežne odhaduje na 45 miliárd eur. Po piatkovom mimoriadnom zasadnutí Európskej rady to oznámil premiér Robert Fico.
Pôžička by mala byť podľa premiéra poskytnutá prostredníctvom mechanizmu posilnenej spolupráce, ktorý Slovensku umožní nezapojiť sa. Rovnaký postoj podľa Fica zastávajú aj Česko a Maďarsko. O konečnej výške pôžičky sa bude rokovať v decembri.
Slovensko by podľa Fica vďaka neúčasti na pôžičke ušetrilo približne 14 miliónov eur ročne na úrokoch. Časť týchto peňazí by mohlo využiť na humanitárnu pomoc Ukrajine.
Fico považuje pôžičku za dar
Premiér zároveň označil pôžičku za dar, keďže Ukrajina ju má splácať až po vyplatení reparácií zo strany Ruska, k čomu podľa neho nedôjde.
Slovensko chce s Ukrajinou naďalej spolupracovať a poskytovať jej humanitárnu, nie však vojenskú pomoc. Dodávať by jej mohlo napríklad generátory, lokomotívy či odmínovacie stroje vyrobené na Slovensku.