Výťažok z predaja občerstvenia a darčekových predmetov poputuje na charitu.
Vianočný kamión Coca-Cola sa aj tento rok vráti na Slovensko. Od 17. do 19. decembra navštívi tri mestá, v ktorých si návštevníci budú môcť vychutnať vianočnú atmosféru a sprievodný program.
Prvou zastávkou bude 17. decembra Poprad, následne kamión zamieri do Trnavy a svoju cestu ukončí v Bratislave. Podujatie bude mať aj charitatívny rozmer. Celý výťažok z predaja občerstvenia a darčekových predmetov poputuje na podporu Červeného kríža.
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