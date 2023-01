Andrew Tate údajne balil neplnoleté Rumunky cez internet lacnými trikmi. Jeho správy zverejnili.

OK

OK

Andrew Tate a jeho brat Tristan na sociálnych sieťach v minulosti údajne kontaktovali neplnoleté tínedžerky. Tie pre BBC opísali, ako to prebiehalo.

Keď študentke Darii Gusej prišla správa od Tatea, mala len 16 rokov. Kontroverzný influencer jej vraj v súkromnej správe na Instagrame napísal „Rumunské dievča“ a správu doplnil emotikonom jahody. Daria teraz verejne priblížila metódu, akou sa Andrew a jeho brat Tristan snažili kontaktovať mladé dievčatá. Hoci ona na správu nikdy neodpovedala, niektoré jej kamarátky údajne áno.

Správa od známeho influencera tínedžerku poriadne prekvapila. Na súkromnom instagramovom účte mala vtedy 200 sledovateľov a z opisu na jej profile bolo jasné, že ich delí veľký vekový rozdiel. „Bolo zrejmé, že sme stredoškoláčky. Našu strednú školu sme mali uvedenú v opise. Myslím, že sa snažil nájsť nevinné a naivné dievčatá,“ vysvetlila.

Daria je dcérou významného rumunského politika a študuje na univerzite v Spojenom kráľovstve. Uviedla, že cíti zodpovednosť o svojej skúsenosti hovoriť, aj keď ju mnohí muži z jej okolia označujú za klamárku.

Pozvánky na párty aj komplimenty

Podobnú skúsenosť s bratom Andrewa Tatea priblížila aj ďalšia študentka, ktorá svoju identitu odmieta prezradiť. Tristan Tate ju podľa BBC údajne kontaktoval v čase, keď mala 17 rokov. Prvá správa, ktorú jej adresoval, znela: „Si krásna.“ „Vedela som, že používa vždy rovnaké praktiky,“ objasnila a dodala, že takú istú správu od neho dostala aj jej kamarátka.

„Mám pocit, že som ťa už niekde v meste videl. Je to možné? Kde si sa skrývala?“ písal Tristan v ďalších správach. Tínedžerka ďalej tvrdí, že ju pozval na párty. Pozvanie však odmietla.

Andrew Tate. Zdroj: Instagram/Andrew Tate

To, že bratia Tateovci mladé dievčatá kontaktovali a pozývali von, nie je nezákonné, naznačuje to však, že pri nadväzovaní kontaktov so ženami používali stále tie isté zaužívané vzorce. Pravdivosť správ však zatiaľ nie je možné úplne overiť.

Bratov Tateovcov zadržali a obvinili z obchodovania s ľuďmi a zo znásilnenia. Spolu s ďalšími dvoma rumunskými mužmi ich podozrievajú z členstva v organizovanej zločineckej skupine. Pobyt za mrežami im v piatok rumunská polícia o mesiac predĺžila.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.