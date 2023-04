Transrodová žena Charlotte stále čaká na nový občiansky život: Netrúfam si ani cestovať, lebo vyzerám inak ako v dokladoch

Len pol roka po teroristickom útoku pred Teplárňou, pri ktorom zomreli dve queer osoby, sú práva tejto komunity znovu v ohrození. Podľa predstaviteľov Iniciatívy Ide nám o život, zástupcov transrodových ľudí a rodičov a odborníkov, ktorí s LGBT+ ľuďmi pracujú, hrozí, že slovenské matriky úplne prestanú vydávať nové doklady transrodovým ľuďom. Dôvodom je neistá budúcnosť usmernenia na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia.

Na tlačovom brífingu v utorok povedali, že je možné, že dočasne poverený premiér Eduard Heger platnosť usmernenia zruší. Tým sa prakticky zruší aj možnosť administratívnej tranzície: matriky nebudú mať dokument, podľa ktorého sa rozhodnú, komu zmenia doklady.

Žena s mužským preukazom?

Transrodová žena Charlotte Srnčík na tlačovke povedala, že jej žiadosť o zmenu dokladov najskôr zamietli, druhú žiadosť ani po uplynutí 30-dňovej lehoty nevybavili. Prvýkrát jej žiadosť zamietli v Spišskej Novej Vsi pre chýbajúci chirurgický zákrok. Tento zákrok nové štandardy už nevyžadujú, no žiadosť podala akurát v období, keď usmernenie nebolo v platnosti.

Novú žiadosť už podala začiatkom marca, v čase, keď sa sterilizácie či kastrácie od transľudí nevyžadujú. Splnila všetky požiadavky, ktoré sú na Slovensku značne konzervatívnejšie ako v iných európskych krajinách.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa luna 🌙 (@charlotte.srncik)

Napriek tomu má naďalej občiansky preukaz s mužským rodným číslom a s fotkou či údajmi, ktoré už nezodpovedajú realite. Obmedzuje ju to pri bežných aktivitách, pri ktorých si cisrodoví ľudia ani neuvedomujú, že vyťahujú občiansky preukaz. Je úplne závislá od toho, na akého človeka natrafí. „Bola som v Lune na párty, tam dávajú mužom a ženám rozdielne pásky. Esbéeskár mi s radosťou dal tú mužskú a ja som po celý čas bola vnútri v bunde, aby som si ju skrývala. Až ma to to prešlo a strhla som si to.“

Negatívnu skúsenosť má aj z pracovného pohovoru, kde jej ani po žiadosti, aby ju oslovovali ženským rodom, nevyhoveli. Odišla odtiaľ skôr, než sa pohovor skončil. Jej mama Alena Srnčíková zo združenia transrodových ľudí a rodičov dodáva, že transľudia sa bežne stretávajú s obvinením, že nemajú svoje doklady. Ich výzor sa totiž s fotkou na občianke nestotožňuje.

Nepríjemné situácie môžu nastať napríklad aj na pošte pri preberaní balíka či pri štandardnej policajnej kontrole za volantom. Transľudia v týchto prípadoch môžu čeliť výsmechu či nenávistným prejavom, nemusia sa dostať k svojej pošte.

Tiež nie je jasné, ako by dopadli v prípade, ak by vycestovali do zahraničia. Zara Kromková z o. z. Prizma vraví, že tieto praktické otázky vôbec nie sú vyriešené. Možno by transčloveka s neaktuálnym občianskym na niektorom letisku zadržali, možno nie. Je tu možnosť skúsiť sa dať odfotiť nanovo (bez snahy o zmenu rodného čísla a pohlavia v dokladoch), no nedáva zmysel vybavovať si občianske preukazy opakovane. Ako by transľudia so starými preukazmi dopadli pri žiadosti o víza, takisto nie je zo zákonov jednoznačné. Redakcia sa obrátila s týmito otázkami na políciu, do uzávierky však nedostala odpoveď.

Charlotte sa zahraničným cestám vyhýba a nechce v cudzom jazyku vysvetľovať, prečo má ako žena na občianskom preukaze mužské údaje. Obmedzuje ju to nielen vo voľnom čase: rozbieha aj modelingovú kariéru a nemožnosť cestovať jej môže zasiahnuť aj do práce.

Pre transľudí sú nové doklady dôležité aj preto, aby nemuseli zakaždým robiť coming out aj v riskantných situáciách. Je to aj právny záver ich tranzície a začiatok života v súlade s prežívaným rodom.

„Ja som transrodová žena. Nie som politická otázka, ale človek,“ argumentuje Charlotte. A nie je jediná.

Podľa Andreja Kuruca, psychológa z inPoradne, evidujú niekoľko prípadov z menších miest, napríklad z Komárna či Martina, kde žiadosť o zmenu dokladov zamietli napriek tomu, že ľudia splnili podmienky. Niektoré matriky od pozastavenia a následného obnovenia usmernenie jednoducho nedodržiavajú alebo tvrdia, že ministerstvo ho ešte neschválilo. Matriky v tom podľa pani Srnčíkovej asi nemajú jasno.

Neistý osud transrodových ľudí

Ministerstvo zdravotníctva prijalo nový štandardný diagnosticko-terapeutický postup začiatkom marca. Riadia sa ním lekári pri zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí. Spolu s ním opätovne do platnosti vstúpilo aj usmernenie, ktoré bližšie určuje, ako má prebiehať právna časť tranzície, teda zmena mena, dokladov či rodného čísla, aby sa stotožňovali so zovňajškom transrodového človeka.

Od prijatia tohto usmernenia ministrom Lengvarským je však „neustále spochybňovaný spôsob jej prijatia a jej platnosť povereným premiérom a ministrom Hegerom a niektorými predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva“, argumentujú mimovládky a odborníci, ktorí s queer ľuďmi pracujú. Už samotné dočasné pozastavenie usmernenia a chaos pri prijímaní a následnom odpore voči štandardom spôsobili podľa nich praktické problémy pre transľudí.

Prípadné zrušenie usmernenia nie je jediné ohrozenie právnej tranzície. Momentálne je v parlamente v druhom čítaní zákon o rodnom čísle, ktorý podmieni rodné číslo genetickým testom. V prípade jeho prijatia by transrodoví ľudia nové doklady jednoducho nedostali, kým ich DNA nepreukáže, že sú naozaj trans. DNA však neurčuje rodovú identitu človeka.

Podľa Martina Macka z Iniciatívy Inakosť tak hrozí, že aj keď v lepšom prípade usmernenie premiér nezruší, stále môže prejsť zákon, ktorý bude mať prakticky rovnako negatívny vplyv na život transľudí na Slovensku.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.