Prokuratúra preskúma zákonnosť postupu ministerstva.
Generálna prokuratúra (GP) SR preskúma zákonnosť postupu Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré nezačalo správne konanie v prípade možného prekročenia zákonného limitu na prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
