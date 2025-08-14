Ak máš pocit, že sa všetko okolo teba mení na niečo, čo by skôr patrilo do sci-fi filmu, nie si sám. Podľa výskumu Pew Research Center sa až 52 % dospelých obáva, že AI môže ohroziť ich pracovné miesta.
Podľa výskumu centra z konca minulého roka sa len 29 % respondentov priznalo, že sú z AI nadšení či mierne optimistickí. Zvyšok? Skôr vystrašení alebo zmätení. A niet sa čomu čudovať - niektoré firmy, ako napríklad Duolingo, už nahradili väčšinu zmluvných pracovníkov AI systémami. CEO firmy Luis von Ahn sa dokonca netají tým, že AI plánuje masívne využiť aj vo vzdelávacom sektore.
Medzi najohrozenejšie povolania dnes patria proofreading (kontrola textov), telemarketing, spracovanie dát, správa počítačových procesov, prekladateľstvo či práca v realitných kanceláriách. Jednoducho čokoľvek, čo AI zvládne rýchlo a lacno.
Ktoré práce sú (zatiaľ) voči umelej inteligencii odolné?
Podľa expertov z Forbesu existuje 10 typov profesií, na ktorých sa aj odborníci z iných zdrojov približne zhodujú, a mali by prežiť aj najdivokejší AI boom. Ide o pozície, ktorým síce AI môže pomáhať, ale sama sa nevyvinie. Medzi tieto joby patria softvéroví vývojári, kyberbezpečnostní experti či inžinieri strojového učenia. Aby boli voči AI odolné, je tu taktiež potrebná kreativita, empatia a fyzická prítomnosť.
1. Právnici
2. Zdravotníci
3. Učitelia
4. HR a operatívni manažéri
5. Choreografi
6. Projektoví manažéri
7. Stavební inžinieri
8. Špecialisti na duševné zdravie a poradcovia
9. Riaditelia a manažéri súkromných prevádzok
10. Novinári
Bill Gates sa s názormi expertov nezhoduje
Zakladateľ Microsoftu Bill Gates má na AI a pracovný trh jasný názor. Tvrdí, že niektoré profesie ostanú nezastupiteľné ešte dlhý čas. Ktoré?
1. Programátori: AI síce vie písať kód, ale nedokáže ho plne skontrolovať, upraviť a fixnúť všetky bugy.
2. Energetickí experti: Zatiaľ je energetika pre AI príliš komplexná a ľudia sú stále nevyhnutní.
3. Biológovia: Gates verí, že hoci AI vie výrazne pomôcť pri výskume, objavy a nové hypotézy prichádzajú zo skutočného ľudského mozgu.
AI neznamená koniec sveta, no rozhodne mení pravidlá hry. Už teraz je jasné, že kto sa s ňou naučí pracovať, bude mať výhodu. Všetky pracovné pozície umelá inteligencia určite nezoberie a stále bude mať určité limity. Namiesto paniky tak skús zistiť, ako si z AI spraviť kamoša, nie konkurenta.