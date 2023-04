V Česku možno zúrilo ďalšie tornádo, preverujú to meteorológovia. Vietor bral ploty aj strechy

Českom sa v sobotu prehnali silné búrky. Podľa TV Nova na niektorých miestach dosahoval vietor takú rýchlosť, že by mohlo ísť o tornádo. Českému hydrometeorologickému ústavu tornádo hlásili viacerí ľudia, momentálne to overujú. Počasie napáchalo nemalé škody, vietor polámal ploty, zničil strechy domov a vytrhal plechy. Najviac zasiahnutá bola dedinka Lubná u Poličky.

„Búrky spôsobili na niekoľkých miestach pomerne výrazné škody. V tejto chvíli preverujeme niekoľko hlásení o možnom výskyte tornáda. Najpodozrivejšie vyzerajú škody v obci Lubná blízko Poličky, kde prešla menšia konvektívna bunka včera okolo 13.00,“ informuje ČHMÚ.

Radarové dáta naznačujú, že škody v Lubnej spôsobila minisupercela. Potvrdzuje to aj ústna výpoveď jedného svedka a fotografie zo sociálnych sietí. Ak by sa potvrdilo, že naozaj šlo o tornádo, bolo by to druhé tornádo za dva mesiace. Naposledy zasiahlo Moravu.

#bouřky #KonvektivniSkupina (1/2) Včerejší 🌩️způsobily na několika místech poměrně výrazné škody. V tuto chvíli prověřujeme několik hlášení o možném výskytu tornáda. Nejpodezřeleji vypadají škody v obci Lubná blízko Poličky, kde prošla menší konvektivní buňka včera kolem 13:00. pic.twitter.com/tbr50x6b7L — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) April 30, 2023

