Poisťovňa nemusela uhradiť Editke dvojmiliónový liek, rozhodol súd. Teraz môžu žiadať peniaze späť

Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne v prípade úhrady lieku Zolgensma detskej pacientke Editke so spinálnou svalovou atrofiou II. typu. Pre TASR to potvrdila Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie VšZP. Na vec upozornil portál ozdravme.sk, ktorý zároveň informoval, že Všeobecná zdravotná poisťovňa sa môže domáhať náhrady ujmy.

Úhradu dvojmiliónového lieku na výnimku zdravotnej poisťovni v marci neodkladným opatrením nariadil Okresný súd Bratislava V. „Krajský súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol, čím potvrdil, že neboli splnené podmienky na jeho nariadenie, a teda na úhradu lieku. VšZP prehodnocuje ďalšie kroky,“ uviedla.

VšZP neeviduje žiadne iné neodkladné opatrenia na úhradu nekategorizovaného lieku. Verí, že rozhodnutie súdu prispeje k tomu, aby sa lieky na výnimku schvaľovali výlučne podľa podmienok, ktoré zdravotné poisťovne musia dodržiavať, nie pod mediálnym a verejným tlakom.

Zdroj: ludialudom.sk

Liek dostali ďalší dvaja pacienti

Deklarovala, že je v jej záujme, aby k inovatívnym liekom mali prístup všetci pacienti, ktorým môžu pomôcť. „Možnosti zdravotných poisťovní sú však výrazne obmedzené rozpočtom a stanovenými limitmi na nekategorizované lieky, čo by mal rezort zdravotníctva bezodkladne zmeniť, a to cestou kategorizácie alebo vytvorením samostatného fondu, z ktorého zdravotné poisťovne budú môcť čerpať na výnimky, kým nevstúpia do kategorizácie,“ doplnila Štefúnová.

Štátna zdravotná poisťovňa liek Zolgensma v tomto roku uhradila ešte dvom poistencom. Poukázala na to, že hneď po narodení im vďaka pilotnému novorodeneckému skríningu potvrdili SMA 1. typu. „VšZP žiadostiam o tento liek vyhovela, keďže na základe medicínskych dôkazov najlepšie výsledky liečby je možné dosiahnuť u pacientov so SMA 1. typu, keď im je liek podaný do 42. dňa od narodenia,“ podotkla Štefúnová.

VšZP deklarovala, že podporuje iniciatívu rezortu zdravotníctva, aby bol skríning na diagnostiku SMA bežnou súčasťou novorodeneckého skríningu hradeného z verejného zdravotného poistenia. „Zároveň je toho názoru, že ak sa liečba určitým liekom stáva štandardnou a jedinou terapeutickou alternatívou, liek by mal byť kategorizovaný a dostupný pre každého pacienta, ktorý spĺňa indikačné kritéria,“ dodala.