Ministerstvo neschválilo učebnicu vzťahovej a sexuálnej výchovy. Vadia im obrázky genitálií či časti o menštruácii a masturbácii

Ministerstvo školstva neschválilo učebnicu na vzťahovú a sexuálnu výchovu. Vytvorilo ju združenie Intymyta, vyšla vo vydavateľstva RAABE a spomedzi štyroch hodnotiacich posudkov ju neodporučila schváliť len jedna odborníčka.

Na situáciu upozornil Denník N, ktorý dodáva, že schvaľovanie prebiehalo v čase, keď bol ministrom Ján Horecký (dnes kandiduje za KDH). Ten však tvrdí, že do procesu nezasahoval – hoci sám by učebnicu rovnako neschválil.

Čomu sa v učebnici venujú

Učebnica je určená pre deti vo veku 10 až 15 rokov a hodí sa na výučbu prierezového predmetu výchova k rodičovstvu a manželstvu. To je jediný predmet, ktorý malú časť tém vzťahovej a sexuálnej výchovy kryje, hoci nie všetky. Jednotlivé kapitoly sa hodia na hodiny biológie, etiky či občianskej náuky.

Komisii však prekážajú obrázky pohlavných orgánov a dve strany o masturbácii. Kniha je však omnoho obšírnejšia: venuje sa témam rešpektu a tolerancie, starostlivosti o svoje telo či budovaniu bezpečných vzťahov. Systematická vzťahová a sexuálna výchova je primárnou prevenciou násilia, pomáha ľuďom rozlišovať zdravé a toxické vzťahy, všímať si varovné signály či byť tolerantným človekom, ktorý rešpektuje rozmanitosť ľudí.

„Otvára témy, ktoré podporujú rovnocennosť mužov a žien, ochranu pred mocenským zneužívaním a neoprávnenou marginalizáciou,“ pochválil podľa Denníka N autorky recenzent Ivan Lukšík z Katedry školskej pedagogiky Trnavskej univerzity. V knihe sú rôzne úlohy, diskusné otázky, linky na videá a farebné grafiky a fotografie. Sú tam cvičenia na nácvik ospravedlnenia, riešenia konfliktov či pýtania si súhlasu.

Čo učebnici vytýkajú experti

Kniha je písaná jazykom pre mladých, čo recenzentka Barbora Čaplová, ktorá je školskou psychologičkou, práveže vyčíta. Nepozdáva sa jej napríklad časť o súhlase: „Vždy by sme sa mali uistiť, že to, čo robíme, je príjemné všetkým ľuďom, ktorých sa to týka, aby boli ľudia zdraví, šťastní a v bezpečí. To by mali už fakt chápať úplne všetci, že súhlas je úplný základ, a navyše je aj totálne cool.“

Tomáš Jahelka z ministerskej organizácie NIVAM zas vytkol, že časti o manželstve sú podľa neho ideologicky podfarbené, pretože neprezentujú manželstvo ako jedinú správnu možnosť mať vzťah a rodinu. Autorky pritom vychádzajú z faktov a v učebnici opisujú napríklad rozvodovosť či fakt, že 40 percent detí sa narodí mimo manželstva.

Jarmila Verbovská z ministerskej organizácie NIVAM v Prešove zas knihe vytkla početné obrázky, na ktorých sú zobrazené penisy a vulvy. Argumentuje v posudku tým, že obrázky genitálií už sú v siedmackej učebnici biológie. Táto pasáž však zdôrazňuje rozmanitosť ľudského tela, na obrázkoch sú napríklad vulvy s rôznym ochlpením či penisy s rôznym tvarom, vďaka čomu mladí ľudia v kritickom veku, keď sa porovnávajú s inými (často napríklad aj z porna), môžu vidieť, že pestrosť je prirodzená.

Tŕňom v oku recenzentov je aj dvojstránka, ktorá rozoberá masturbáciu. Nepáči sa im, že vety, ktoré o nej hovoria ako o normálnej súčasti života prinášajúcej isté benefity, môžu viesť deti k častejšej masturbácii.

Na druhej strane učebnicu chvália za časti, ktoré sa týkajú moderného života mladých. Patrične rozoberajú pornografiu ako niečo, čo je prikrášlené a nie skutočné, vedú deti k tomu, aby získavali informácie z overených zdrojov, učia odolávať nátlaku kamošov či dávať si pozor na sociálnych sieťach.

Hoci všetci recenzenti mali výhrady, traja odporučili, aby učebnica získala ministerskú doložku. Štvrtá recenzentka Čaplová to neodporučila, pretože jej prekáža, že k nej nie je priložená aj príručka pre učiteľov a že je učebnica pre príliš širokú vekovú skupinu detí. Nepozdávalo sa jej napríklad to, že sa o menštruácii hovorí v učebnici pre deti od 10 rokov. Podľa jej slov im pohľad na krvácajúce lono môže spôsobiť pocity strachu, zdesenia či odporu a diskomfortu.

Autorky na metodickej príručke už pracujú a časom má byť dostupná zdarma na webe Intymyty. Sú otvorené možnosti rozdeliť učebnicu aj na viac častí, no chceli, aby aspoň niečo mali školy v rukách už teraz. Pokiaľ ide o informácie o menštruácii, na základe ich skúseností zo základných škôl ju učiteľky často musia riešiť už na prvom stupni. Preto chceli, aby mali deti dôveryhodný zdroj informácií.

