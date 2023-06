Má Putin dvojníka? Na verejnom stretnutí prekvapivo pobozkal hlavu malého dievčatka

Ruský prezident Vladimír Putin navštívil po neúspešnom prevrate Wagnerovcov mesto Dagestan na juhu krajiny, aby upevnil stabilitu v krajine. V meste ho privítali davy obyvateľov. Jeho netypické správanie sa stalo témou diskusií, v ktorých ľudia špekulujú o tom, že ide o jeho dvojníka, informuje o tom portál Dailymail.

Správanie šéfa Kremľa je na väčšine stretnutí formálne a izolované, no v meste Dagestan vrúcne podával ruky obyvateľom, usmieval sa a pobozkal hlavu malému dievčatku, ktoré ho prosilo o fotografiu.

Konšpirátorov zneistilo aj potrasenie ruky s dôstojníkom, ktorý niesol malý kufrík, ktorý má byť podľa nich jadrový. Dôstojník si po potrasení upravil uniformu. Konšpirátori tvrdia, že takýmto spôsobom nikdy dôstojníkov nezdravil a scéna sa líšila od extrémnych opatrení, ktoré vždy sprevádzajú jeho výstupy na verejnosti.

Jeho nezvyčajné správanie priviedlo k špekuláciam aj vysoko postavené ruské osobnosti.

I, who won't sit within 20feet of my generals even after they've been disarmed after a 2 week isolation & who also travels bunker to bunker by secret train, totally went to Dagestan, a completely safe place, and mingled with a what isn’t a vetted rent-a-crowd.



Totally pic.twitter.com/d51492RTzx