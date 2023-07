Manželia na Floride nechali v rozhorúčenom aute 18-mesačné dieťa celú noc. Ráno už nedýchalo

Floridská polícia obvinila manželov z usmrtenia ich 18-mesačného batoľaťa. Ako informuje portál CBS12, dieťa nechali po návrate z večierka celú noc v aute.

Joel a Jazmine Rondonovci išli aj so svojimi tromi deťmi na oslavu Dňa nezávislosti. Testy preukázali, že manželia pili alkohol, fajčili marihuanu a brali pervitín. Domov sa vrátili o tretej ráno a začali vykladať auto, pričom Jazmine povedala Joelovi, aby doniesol najmladšie dieťa dovnútra. Ona zatiaľ vzala ostatné dve.

Joel vyšetrovateľom povedal, že jedny z dverí auta boli v tom čase otvorené. Joel priniesol veci do domu, a keď sa vrátil von, dvere už boli zatvorené. Predpokladal teda, že Jazmine už batoľa do domu odniesla. Obaja šli spať.

