VIDEO: Kandidát OĽANO dvakrát päsťou udrel staršieho muža

K potýčke údajne došlo počas sobotňajšieho mítingu v Petržalke.

Aktualizované o 10:55

Na sociálnych sieťach koluje video, ktoré zachytáva ďalšiu bitku v politike. Tentokrát je na videu podľa informácií TV Novín Tomáš Holkovič. Dvadsaťšesťročný muž je 44. na kandidátke strany OĽANO a okrem iného je aj dvojnásobným majstrom sveta v kickboxe.

Na videu jasne vidieť, že sa najskôr háda so starším mužom, po chvíli ho aj dvakrát päsťou udrie do tváre. Spolu s ďalším mužom sa potom vrátia do dnes už legendárneho straníckeho auta a odídu. V rovnakom aute sa len pred niekoľkými dňami pobili šéf OĽANA Igor Matovič a Robert Kaliňák.

Igor Matovič na Facebooku už v sobotu večer zrejme o tomto incidente prehovoril. V statuse napísal, že na Holkoviča zaútočili priaznivci Roberta Kaliňáka. Z textu nie je jasné, či ide o kandidátov za Smer alebo len za fanúšikov. „Náš kandidát bol s inými kandidátmi robiť kampaň na Raptore v Petržalke. Nič nehovoril, do mikrofónu hovoril iný. Napriek tomu, či práve kvôli tomu, si Kaliňákoví vagabundi vybrali jeho za svoj cieľ. Najprv prišli k Raptoru, kde hľadali zrejme mňa, ale keď ma v ňom nevideli, obrátili svoju zlosť na najbližšie stojacu vyhliadnutú obeť.“

Podľa šéfa OĽANO títo dvaja muži Holkoviča opľuli do tváre. Päsťovky, ktorými reagoval, Matovič označil za „dve otcovské“.