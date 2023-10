VIDEO: ​Tyson Fury padol po dele od MMA hviezdy na zem. „Toto nebolo v scenári, má poriadnu ranu,“ povedal po výhre na body

V noci zo soboty na nedeľu sa v ringu stretli Tyson Fury a Francis Ngannou. Bodoví rozhodcovia za víťaza označili Brita, hviezda MMA s tým ale nesúhlasila.

Niekto si mohol myslieť, že to pre Furyho bude len tréning, fanúšikovia britského šampióna WBC však počas boja ostali prekvapení. Bývalý šampión UFC Francis Ngannou totiž v treťom kole poslal tvrdým úderom Furyho k zemi. Brit sa však dokázal postaviť znova na nohy a nakoniec vyhral 2:1 na body (jeden z bodových rozhodcov pripísal výhru Ngannouovi).

Ngannou s výsledkom nebol vôbec spokojný. „Ak by bol (Fury) úprimný, tak by uznal, že som vyhral. Ja som zvíťazil, nie je o tom pochýb. Vedel som ale, že keď to bude na body, tak nevyhrám. Nie preto, že by som bol horší, ale kvôli tomu, že som tu nováčik,“ cituje MMA Junkie zápasníkove slová. Pre MMA zápasníka išlo o debut v profesionálnom boxe.

Fury po zápase uznal kvality súpera a zdôraznil, že knockdown rozhodne nebol nijako nahraný. „Toto rozhodne nebolo v scenári. Francis je ohromný bojovník. Je to trochu zvláštny človek, ale má poriadnu ranu. Veľmi ho rešpektujem. Bol to pre mňa jeden z najťažších zápasov za posledných 10 rokov,“ vyhlásil podľa serveru MMA Fighting Fury.

Tyson Fury je v boxerskej kariére doposiaľ neporazený. Má na konte 34 výhier, 24 knockoutov a jednu remízu. Francis Ngannou je bývalým šampiónom ťažkej váhy UFC, z organizácie však nakoniec odišiel a tento rok podpísal zmluvu s organizáciou PFL.