V Indickom oceáne momentálne dochádza k výrazným zmenám v správaní morských prúdov, ktoré sú dôsledkom posunu vetrov a tlakov. Tento jav síce prebieha ďaleko od Európy, no odborníci varujú, že môže ovplyvniť globálne počasie a formovať podmienky na severnej pologuli, informuje Severe Weather.
Meteorológovia označujú túto anomáliu ako Indian Ocean Dipole (IOD), teda indickooceánsky dipól. Dipól tvorí dvojica pólov, a to východný pri Indonézii a západný v západnej časti oceánu. Medzi týmito pólmi sa vytvára teplotný rozdiel, ktorý vyvoláva rôzne fázy IOD, teda pozitívnu a negatívnu.
Po väčšinu roka 2025 sa dipól nachádzal v neutrálnej fáze, no nedávno prešiel do negatívnej fázy. Tento vývoj môže spôsobiť zmeny počasia, ktoré sa prejavia najmä v Severnej Amerike. Odborníci očakávajú chladnejšiu zimu a vyššie množstvo snehu, pričom k efektu prispieva aj očakávané severné prúdenie.
Účinky IOD zasiahnu aj Európu, hoci nie tak výrazne. Meteorológovia upozorňujú, že kontinent môže zažiť nižšie teploty, než sú obvyklé, na viacerých územiach.
