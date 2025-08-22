Obom mužom hrozí trestné stíhanie.
Rutinná kontrola ukrajinských pohraničníkov na hranici so Slovenskom sa v utorok premenila na kuriózny prípad. Kňaz zaujal pozornosť pohraničnej stráže zadnou sedačkou svojho auta, informuje Onet.
Strieborný mercedes šoféroval 50-ročný duchovný. Pohraničníkov zaujalo, čo sa nachádza pod sutanou v zadnej časti vozidla, kde sa ukryl 41-ročný muž. Ukrajinská štátna pohraničná stráž zverejnila video zásahu, na ktorom vidno, ako pohraničníci odhaľujú ukrytého muža. Video nájdeš na tomto odkaze.
Kňaz pohraničníkom priznal, že súhlasil s prevozom muža výmenou za 10 000 dolárov. Na miesto privolali ukrajinskú políciu a obom mužom hrozí trestné stíhanie, kňazovi za pašovanie a 41-ročnému mužovi za nelegálne prekročenie hraníc.
