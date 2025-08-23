Po ukončení odstávky môžu mať používatelia internet bankingu problém so zobrazením stránky.
Klienti mBank sa musia pripraviť na obmedzenia, ktoré spôsobí plánovaná technická odstávka bankových systémov. Banka ju naplánovala na nedeľu 24. augusta 2025 od 2.30 do 7.00 hod.
Počas tohto času nepôjdu viaceré služby vrátane internet bankingu, mobilnej aplikácie či systému mLinka. Nedostupné budú aj SEPA platby, prijímanie okamžitých platieb, systém žiadostí o produkty a SMS notifikácie. Obmedzenie sa dotkne aj platieb kartou na internete.
Po ukončení odstávky môžu mať používatelia internet bankingu problém so zobrazením stránky. Banka odporučila obnoviť ju kombináciou klávesov Ctrl + F5. mBank sa klientom ospravedlnila za spôsobené komplikácie a uviedla, že sa bude snažiť znovu spustiť všetky systémy v čo najkratšom čase.
