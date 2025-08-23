Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 23. augusta 2025 o 15:02
Čas čítania 0:27

Banka na Slovensku spustí o pár hodín veľkú odstávku. Fungovať ti nebude mobilná aplikácia ani internet banking

Kategória:
Slovensko
Zdroj: Unsplash.com

Po ukončení odstávky môžu mať používatelia internet bankingu problém so zobrazením stránky.

Klienti mBank sa musia pripraviť na obmedzenia, ktoré spôsobí plánovaná technická odstávka bankových systémov. Banka ju naplánovala na nedeľu 24. augusta 2025 od 2.30 do 7.00 hod.

Počas tohto času nepôjdu viaceré služby vrátane internet bankingu, mobilnej aplikácie či systému mLinka. Nedostupné budú aj SEPA platby, prijímanie okamžitých platieb, systém žiadostí o produkty a SMS notifikácie. Obmedzenie sa dotkne aj platieb kartou na internete.

Po ukončení odstávky môžu mať používatelia internet bankingu problém so zobrazením stránky. Banka odporučila obnoviť ju kombináciou klávesov Ctrl + F5. mBank sa klientom ospravedlnila za spôsobené komplikácie a uviedla, že sa bude snažiť znovu spustiť všetky systémy v čo najkratšom čase.

mBank
Zdroj: Aupark Žilina
Správy z domova
Náhľadový obrázok: Unsplash.com
