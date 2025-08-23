Podrobnosti o konečnej cene transakcie zatiaľ nie sú zverejnené.
Skupina Penta sa v posledných mesiacoch spomínala pri viacerých veľkých obchodných transakciách. Po zvažovaní predaja nemocníc či stávkových kancelárií Fortuna sa firma nakoniec sústredila na predaj nákupného centra Bory Mall, ktorý by mal prebehnúť podľa pôvodného plánu, informuje Denník E.
Bory Mall je zabehnuté nákupné centrum, ktoré Penta vybudovala za približne 150 miliónov eur. Jeho aktuálna hodnota však môže byť po vyše desaťročnom prevádzkovaní vyššia aj o stovky miliónov eur. Konečná cena, za ktorú noví majitelia kúpia Bory Mall od Penty, zatiaľ známa nie je. Skupina v minulosti avizovala plány na jeho rozširovanie, no tieto zámery bude už riešiť nový majiteľ.
Denník E informuje, že novými vlastníkmi sa majú stať investori z Česka. Slovenský protimonopolný úrad aktuálne posudzuje prechod obchodného centra do portfólia skupiny ZFP Group. Podrobnosti o konečnej cene transakcie zatiaľ nie sú zverejnené.
