Aneta Gospičová TASR
dnes 23. augusta 2025 o 15:55
Čas čítania 0:48

Turistka zaplatila taxikárovi v Chorvátsku 1 506 eur za cestu, ktorá trvala len pár minút

Zahraničie
Turistka zaplatila taxikárovi v Chorvátsku 1 506 eur za cestu, ktorá trvala len pár minút
Zdroj: Pexels/Skitterphoto

Žena zistila škodu až po návrate domov a prostredníctvom chorvátskeho veľvyslanectva nahlásila taxikára na polícii.

V Chorvátsku sa vyskytol ďalší prípad extrémne predraženej jazdy taxíkom. Návštevníčka z Nového Zélandu po návrate domov zistila, že jej z účtu strhli 1506 eur za približne 1,5-kilometrovú jazdu v Záhrebe, napísal tento týždeň denník Jutarnji list. 

Poškodená neskôr dostala časť peňazí späť a vodiča teraz vyšetrujú pre daňový únik, pretože nevystavil faktúru, informoval denník. Samotná prehnaná cena nie je predmetom vyšetrovania, nakoľko ceny účtované taxikármi v Chorvátsku nie sú regulované zákonom, vysvetlil denník. Úrady preto už dlho varujú pred podvodmi v tomto odvetví.

Turistka sa v máji nechala odviezť z Hlavnej stanice v Záhrebe do cieľa v centre mesta, ktorý bol od východiskového bodu v závislosti od trasy vzdialený maximálne 1,6 kilometra. Obeť, ktorú denník identifikoval ako staršiu ženu, uviedla, že taxameter ukázal čiastku 185 eur. V reakcii na jej protest vodič údajne ponúkol zľavu na 150 eur, s ktorou pod tlakom súhlasila. Taxikár následne zavolal kolegovi, ktorý mal čítačku bankových kariet. Ten zadal sumu a turistka PIN kód svojej karty.

Žena zistila škodu až po návrate domov a prostredníctvom chorvátskeho veľvyslanectva nahlásila taxikára na polícii. Potom, čo noviny informovali o tomto prípade, vodič jej vraj vrátil 1350 eur, pričom sa vyhováral na omyl.

16. augusta 2025 o 17:00 Ako na kapitánsky kurz: V Chorvátsku ťa kurz vyjde lacnejšie, no v Grécku mi papiere neuznali, hovorí Jakub
9. augusta 2025 o 15:39 Za jediný hovor rodičom z dovolenky v Chorvátsku zaplatil takmer 100 eur. Mobil sa mu prepol na sieť mimo EÚ
7. augusta 2025 o 12:01 Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur
Peniaze Správy zo sveta
