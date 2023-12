VIDEO: 50-ročný Slovák tvrdil, že má vodičák už 40 rokov. Policajtom to však po prepočte nevychádzalo

Vodič má na krku podozrenie z trestného činu a pokutu za parkovanie.

Bratislavská mestská polícia zverejnila na Facebooku video, na ktorom zjavne opitý vodič policajtom vysvetľuje, že má 40 rokov vodičské oprávnenie, a odmieta zaplatiť pokutu za to, že zaparkoval za značkou so zákazom zastavenia. Portál noviny.sk však informoval, že mal opitý muž 50 rokov, čo znamená, že by vodičák musel získať už ako 10-ročný.

„Snaha policajtov bola márna. Muž pokutu odmietol zaplatiť možno aj vďaka vplyvu svojho kamaráta, ktorý tvrdil, že je držiteľom vodičského oprávnenia už 40 rokov a policajti v tomto prípade nemajú pravdu,“ povedala pre portál Barbora Krajčovičová, hovorkyňa Mestskej polície v Bratislave.

Vodič mestskej polícii nakoniec odmietol zaplatiť a opitý si sadol za volant. Mestská polícia preto okamžite zavolala príslušníkov z Policajného zboru. Tí potvrdili, že je vodič pod vplyvom alkoholu.

„Privolali sme príslušníkov z Policajného zboru, ktorí vodiča podrobili dychovej skúške,“ vyhlásila Krajčovičová. Vodič nafúkal až 1,67 promile. Okrem pokuty za parkovanie má na krku podozrenie z trestného činu a hrozí mu ročné väzenie.