Nové detaily v prípade zmiznutého Jozefa: podľa kamarátov auto nešoféroval, jeho vozidlo však našli na dne Váhu

Prípad zmiznutého Jozefa od prvej chvíle sprevádza niekoľko nejasností.

Nezvestný Jozef sa ešte v piatok 15. decembra nevrátil domov z vianočného večierka. Jeho auto polícia našla v kanáli Váhu v obci Kotešová. Prípad však od prvej chvíle sprevádza niekoľko nejasností.

Auto z vody vytiahli, ale nenachádzala sa v ňom žiadna osoba. Dvere a okná auta boli zatvorené. Ani do dnešného dňa sa polícii nepodarilo nájsť telo muža. Polícia pracuje s videozáznamom, na ktorom vidieť, ako auto stojí na brehu a vchádza do kanála.

Priatelia veria, že žije

Denník Nový čas prišiel s novou informáciu. Podľa jedného z jeho kamarátov bola v aute vyradená rýchlosť. „Je to celé záhada, našli sa jeho doklady, ale telo nie. Vieme, že bola vyradená rýchlosť, a podľa toho, čo sme si zistili, auto on šoférovať nemal, mala šoférovať nejaká jeho kamarátka zo Žiliny a mali ísť za inou kamarátkou do Štiavnika. Nechápeme to. Už nám napadlo, či auto naschvál nedotlačil do vody, možno potreboval zmiznúť alebo sa nejako zbaviť majetku, nevieme vôbec. Veríme, že je živý,“ povedal ustarostený kamarát.

Po 26-ročnom mužovi z okresu Bytča pátra polícia aj dnes. „Do pátrania po nezvestnom Jozefovi sme nasadili všetky dostupné sily a prostriedky,“ informovala na Facebooku.