Žena z Bavorska tri mesiace netušila, že v kabelke nosí tiket s výhrou 3,2 milióna eur. Na svoj Eurojackpot, ktorý si kúpila 16. mája, si spomenula až počas nákupov, keď si ho nechala skontrolovať v predajni.
Na displeji sa objavilo „Zentralgewinn“ čo v nemeckom lotériovom systéme označuje centrálnu výhru, ktorá je minimálne 2 500 eur. Až doma spolu s manželom zistili, že vyhrali milióny, informuje na svojom webe denník Bild.
Výherkyňa priznala, že hráva úplne spontánne a čísla si nevyberá podľa žiadneho systému. Aj preto jej výhra pripadala neuveriteľná. Veľké plány zatiaľ nemá – namiesto luxusu si chce dopriať skôr malé radosti, napríklad dlhšiu dovolenku, na ktorú nikdy nemala čas. Peniaze už má na účte a výhru si oficiálne uplatnila v centrále lotérie.