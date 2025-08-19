Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR Aneta Gospičová
dnes 19. augusta 2025 o 14:00
Čas čítania 1:30

Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Zdroj: PxHere, TASR/Pavel Neubauer

Výpočet sumy dôchodku je podľa poisťovne individuálny.

  • Podmienkou na získanie nároku na minimálny dôchodok je odpracovať aspoň 30 rokov. Na starobný dôchodok majú nárok aj tí, ktorí odpracovali aspoň 15 rokov, avšak jeho suma bude nižšia ako v prípade vyššieho počtu odpracovaných rokov.
  • Platí, že čím dlhšie ľudia platia poistné a odvody z hrubej mzdy sú vyššie, tým je aj vyššia suma starobného dôchodku.
  • Výpočet sumy dôchodku je podľa poisťovne individuálny. Do jej výšky a odpracovaných rokov sa napríklad nezapočítava obdobie nezamestnanosti po roku 2003, respektíve sumu ovplyvňuje aj obdobie rodičovskej dovolenky či práceneschopnosti, keď je poistné zaplatené z nižších zárobkov.

Citát: „Suma dôchodku závisí od dĺžky obdobia dôchodkového poistenia, od výšky hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali, a tiež toho, či ste boli sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri (vtedy sa alikvotná časť dôchodku kráti) a či ste pracovali a odvádzali poistné aj po vzniku nároku na dôchodok, vtedy sa suma dôchodku zvyšuje. Všetky potrebné údaje Sociálna poisťovňa zisťuje vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na dôchodok,“ uviedol Kontúr.

19. augusta 2025 o 7:10 Čas čítania 8:04 Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor) Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)


Širší kontext: Obdobie počas nezamestnanosti, keď sú ľudia evidovaní na úrade práce, sa nehodnotí na dôchodkové účely, keďže štát platí za nich len zdravotné poistenie. Vzťahuje sa to na obdobie nezamestnanosti získané po 31. decembri 2003. Ak chcú, aby sa im aj toto obdobie započítalo, tak si môžu dôchodkové poistenie dodatočne uhradiť.

V prípade nezamestnanosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 sa ako obdobie dôchodkového poistenia hodnotí obdobie evidencie, počas ktorého bola vyplácaná podpora v nezamestnanosti. Obdobie v evidencii nezamestnaných osôb, počas ktorého im nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, sa na dôchodkové účely nehodnotí. Ak išlo o nezamestnanosť pred 1. januárom 2001, tak sa na dôchodkové účely hodnotí celé obdobie evidencie na úrade práce.


V prípade prechodu z predčasného na riadny starobný dôchodok sa suma jeho poberateľovi neprepočítava a nezvyšuje. V ďalších rokoch mu však SP automaticky tento dôchodok každoročne valorizuje, teda zvyšuje podľa zákona. Percentá z dôchodku sa vrátia len tým poberateľom, ktorí mali zastavené vyplácanie predčasného dôchodku, pretože im vzniklo povinné dôchodkové poistenie a predčasný dôchodok im nebol vyplácaný nepretržite od jeho priznania až do dovŕšenia dôchodkového veku.

Po dovŕšení tohto veku sa dôchodok zvýši o percentá za každých začatých 30 dní, počas ktorých netrval nárok na vyplácanie predčasného dôchodku.


Prečítaj si aj tieto články:

18. júla 2025 o 10:21 Čas čítania 0:38 Predčasný starobný dôchodok: Kto má nárok a aké podmienky treba splniť na jeho priznanie? Predčasný starobný dôchodok: Kto má nárok a aké podmienky treba splniť na jeho priznanie?
16. júla 2025 o 7:49 Čas čítania 0:42 Nová kalkulačka: Zisti, aký budeš dostávať dôchodok. Stačí zadať svoj vek a priemerný plat Nová kalkulačka: Zisti, aký budeš dostávať dôchodok. Stačí zadať svoj vek a priemerný plat
15. júla 2025 o 16:47 Čas čítania 1:45 Dôchodky na Slovensku vysoko prevyšujú európsky priemer. Systém je neudržateľný, varuje analytik Dôchodky na Slovensku vysoko prevyšujú európsky priemer. Systém je neudržateľný, varuje analytik
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Centre for ageing better, Christian Dubovan
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Dôchodcovia Dôchodky Sociálna poisťovňa Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: PxHere, TASR/Pavel Neubauer
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
včera o 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Požiar bytu v Ružinove skončil tragicky. Záchranárom sa nepodarilo oživiť dve deti
AKTUÁLNE: Požiar bytu v Ružinove skončil tragicky. Záchranárom sa nepodarilo oživiť dve deti
včera o 07:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
pred 2 hodinami
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
včera o 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
dnes o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 07:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
dnes o 07:35
Ministerstvo chce zaviesť novú digitálnu daň. Má priniesť stovky miliónov do rozpočtu, dotkne sa to najväčších firiem
Ministerstvo chce zaviesť novú digitálnu daň. Má priniesť stovky miliónov do rozpočtu, dotkne sa to najväčších firiem
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
12. 8. 2025 9:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 3 dňami
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Lifestyle news
V týchto dovolenkových destináciách si daj pozor. Komáre šíria viaceré choroby, Európa hlási stovky prípadov pred 42 minútami
Posun vo vyšetrovaní smrti Matthewa Perryho: „Ketamínová kráľovná“ priznáva vinu vo veci predávkovania pred hodinou
VIDEO: Falošný Justin Bieber sa dostal na pódium vo Vegas. Uveril mu celý klub, desiatky návštevníkov si ho natáčali pred 2 hodinami
Pozri si nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha. Atraktívne tenisky budú v predaji na jeseň pred 3 hodinami
IKEA opäť prekvapila: Predstavila tanier na ikonické mäsové guličky pred 3 hodinami
Muž skončil vo väzení pre Pokémon kartičky. Minul na ne 120-tisíc eur z firemnej karty dnes o 11:53
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200 dnes o 11:02
Najdrahší nový model Ferrari v histórii: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur dnes o 10:06
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík dnes o 08:51
Slovensko Všetko
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
dnes o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zoznam Slovenský pozemkový fond aktualizuje každý polrok.
AKTUÁLNE: Požiar bytu v Ružinove skončil tragicky. Záchranárom sa nepodarilo oživiť dve deti
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Požiar bytu v Ružinove skončil tragicky. Záchranárom sa nepodarilo oživiť dve deti
Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)
dnes o 09:22
Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)
FOTO: Na Zlatých pieskoch sa objavili sladkovodné medúzy
dnes o 08:50
FOTO: Na Zlatých pieskoch sa objavili sladkovodné medúzy
Ministerstvo chce zaviesť novú digitálnu daň. Má priniesť stovky miliónov do rozpočtu, dotkne sa to najväčších firiem
dnes o 07:35
Ministerstvo chce zaviesť novú digitálnu daň. Má priniesť stovky miliónov do rozpočtu, dotkne sa to najväčších firiem
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
dnes o 10:00
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Zahraničie Všetko
Trump šepkal Macronovi: Putin chce uzavrieť dohodu kvôli mne, aj keď je to šialené (+video)
pred 3 hodinami
Trump šepkal Macronovi: Putin chce uzavrieť dohodu kvôli mne, aj keď je to šialené (+video)
dnes o 06:11
AKTUÁLNE: Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom. Pozri si detaily z nočného rokovania lídrov
pred hodinou
Vo fínskom parlamente našli mŕtveho poslanca. Podľa médií spáchal samovraždu
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
dnes o 07:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Poslanec Dávid Dej vysvetľuje, ako plánuje bojovať proti frustrácii z politiky a čo by odkázal tým, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
dnes o 06:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
15. 8. 2025 13:15
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
14. 8. 2025 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
14. 8. 2025 6:30
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia